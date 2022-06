A casa perfeita para quem tem pressa

A rotina atribulada é algo comum para quem mora nas médias e grandes cidades. Sair de casa para o trabalho, voltar, manter tudo limpo e em ordem, relaxar, descansar e, às vezes, até continuar trabalhando no lar. Não é fácil. E para que esta rotina seja melhor encaixada no dia a dia, muitas pessoas optam por residir em um lar que não demande muito tempo para as rotinas domésticas, onde tudo seja facilmente resolvido e com todas as coisas sempre à mão.

Pensando nisso, hoje visitaremos uma pequena casa feita sob medida para quem tem pressa. Uma casa bem pequena de poucos cômodos e que busca otimizar ao máximo o dia a dia de quem ocupa o seu espaço. Situada em La Plata, Argentina, a pequena casa foi projetada pelo escritório Rivero Rolny Arquitetcos para atender a demanda de uma pessoa que mudou-se há pouco tempo para a região e que não pôde ter muito tempo para planejar a mudança.

Projetada em um grande retângulo onde os ambientes são muito bem distribuídos, este projeto tem como principal objetivo trabalhar perfeitamente a entrada da iluminação no local e o favorecimento para um fácil deslocamento entre um cômodo e outro. Alguns detalhes, como a pouca quantidade de móveis e a presença do branco, são destaques que certamente vão merecer um olhar mais atento para explicarmos estas necessidades específicas. Por isso, convidamos você a seguir conosco em mais um ótimo projeto desenvolvido por nossos profissionais e, assim, ter ótimas ideias para a configuração do seu próprio lar.

Venha conosco e inspire-se!