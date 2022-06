7 jardins italianos para copiar em casa

As cercas ou murais ao ar livre são uma maneira interessante para adicionar vida e caráter para o seu jardim italiano. Nos tempos de Itália antiga, os desenhos mais comuns no jardim giravam em torno da vida na fazenda ou das videiras. No entanto, as formas contemporâneas de murais e cercas são mais experimentais. Estas vão desde cenários ao ar livre até as cercas com detalhes artesanais feitas em materiais mais orgânicos. Ao incorporar um muro com pintura em seu próprio jardim ou pátio, você pode incluir uma autêntica cena italiana em sua configuração. O muro deve idealmente ser pintado em uma parede que não é muito exposta à luz solar direta ou outros agentes do tempo.