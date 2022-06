Inspire-se com a decoração relaxante desse apartamento

O homify vai até o Japão para mostrar este apartamento que fica no sexto andar de um edifício no meio da grande cidade de Tóquio. A residência de 88,5 m², que será a bela casa de um jovem casal, foi projetada pela equipe do Tato Design. Os profissionais do estúdio escolheram misturar primorosamente várias tendências, com traços do estilo asiático, mas com materiais e móveis completamente contemporâneos e orientais. A paleta de cores é variada e há desde espaços coloridos a outros um pouco mais sóbrios.

Sabemos que apartamentos localizados em grandes cidades devem ser um lugar de relaxamento, onde toda a vida rápida e estressante deve ser deixada da porta pra fora. O projeto da Toto é tão pontual que foi criado um verdadeiro oásis no meio de Tóquio. Receba o convite de homify para conhecer esta deliciosa habitação.