​Habitação pitoresca com estrutura ecofriendly

Um piso térreo com sala de estar e jantar interligadas mostra um fluxo livre onde tudo se encaixa. Todas as atividades comuns, tais como cozinhar, jantar, relaxar e entretenimento são realizadas dentro deste enorme espaço.

Muito parecido com a fachada, o interior compartilha a madeira como o material comum como vemos também nas peças de mobiliário. A madeira natural oferece calor e conforto enquanto suaviza as grandes extensões da área de estar. As cadeiras da mesa de jantar chamam a atenção com o seu design moderno, curvo.

No andar superior, há uma segunda sala de estar que abriga uma biblioteca e também serve como local de trabalho.