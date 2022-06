Bela casa modernista japonesa

O teto com pé direito alto transforma o ambiente em um local arejado e faz com ele pareça ser ainda maior do que já é. A sensação de circulação livre e a luminosidade são duas características do estilo. Os móveis apresentam linhas simples, sofisticadas e são facilmente combináveis com diferentes peças. As cores neutras, que variam do castanho claro ao marrom, é contrastada apenas pelo sofá verde pistache.