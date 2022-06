Como aperfeiçoar o design da sua cozinha

Como já foi dito, o trabalho na cozinha necessita de uma bancada espaçosa para a qual esteja prevista todas as fases do processo de cozinhar. No projeto de Marina Turnes Arquitetura e Interiores, essa bancada é em U, com a pia na parte central e as áreas de preparo dos alimentos e de cocção deles nas laterais, uma de frente para a outra. Isso permite que se possa circular mais livremente entre as diferentes áreas. A área de cocção – ou seja, onde se cozinha os alimentos das mais diversas formas – ganha, nesse projeto, uma bancada de refeições no seu entorno, com o tampo rebaixado para que se possa ter a altura certa para as cadeiras. Assim, pode-se, nessa cozinha em estilo americano, estimular a interação entre quem cozinha e seus convivas. Essa solução é muito recomendável para apartamentos pequenos, que não têm espaços para cozinha e sala de jantar separados.