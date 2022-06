Como dar um novo visual ao banheiro rapidamente

Se o seu banheiro tiver revestimento em madeira, pode ter certeza de que, com o tempo, surgirão riscos e manchas no material. Já no caso de azulejos, o principal inimigo é, ao lado da sujeira, o mofo no rejunte, sem falar na aparência opaca causada por manchas esbranquiçadas. Existem inúmeros produtos no mercado indicados para o tratamento e limpeza desses materiais, mas se você prefere soluções caseiras, a internet está repleta de tutoriais e de fórmulas feitas com produtos acessíveis e, muitas vezes, naturais. Uma delas é a pasta de bicarbonato de sódio misturado com vinagre branco, que é passada no rejunte dos azulejos e no box de acrílico, ficando aí alguns minutos, depois dos quais a área é enxaguada e seca. No caso dos azulejos, o brilho pode ser recuperado com lustra-móveis ou cera automotiva, cujo excesso deve ser retirado, passando-se a seguir a polir os azulejos com uma flanela. Esse primeiro passo, o da limpeza e recuperação das características básicas dos revestimentos, é muito importante para renovar o ar do seu banheiro.