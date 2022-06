Antes e depois: a transformação dessa casa é impressionante

Diferente de construir uma casa do zero, o processo de remodelação e ampliação é um pouco mais complicado, já que demanda atenção e cuidado no momento de levantar as novas estruturas e isto pode prejudicar o que restou da estrutura original do antigo imóvel. No entanto, o processo de trocas e ampliações é necessário para adaptar imóveis de desenho antigo às novas necessidades de seus ocupantes, buscando melhorar as condições atuais do imóvel sem que, para isto, seja necessário destruí-lo completamente.

Neste livro de ideias, abordaremos a ideia que levou os arquitetos argentinos da Elvarquitectos, a remodelarem completamente o que era antes apenas uma casa em ruínas e de aparência assombrosa. Com a remodelação oferecida, os proprietários puderam encontrar espaços melhores trabalhados com a ampla presença da iluminação natural, além, claro, de uma estrutura externa completamente nova que, sem dúvidas, deixam qualquer pessoa entusiasmada com as possibilidades que o conhecimento e o talento de bons profissionais é capaz de proporcionar.