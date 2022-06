Sacadas com face norte: como deixar a sua sacada maravilhosa!

As sacadas projetadas para o norte tendem a ser ambiente mais ensolarado e luminoso, mas nem sempre isso pode ser considerado uma vantagem. Esses ambiente costumam ter sol a maior parte do dia, e torna o espaço em si muito aquecido parecendo ser desconfortável. Em locais como a região Nordeste do país, por exemplo, a influência do sol, pode não ser tão agradável, pois esquentam demais o ambiente, deixando também as noites absolutamente desconfortáveis.

Como uma alternativa eficaz, utilize toldos e proteção adequadas para as sacadas, afim de minimizar o efeito do sol e resfriar o ambiente, criando uma sombra no espaço, deixando-o mais confortável e fresco.