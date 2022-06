Elegância de piso a teto!

Contradizendo o dito popular: a primeira impressão, nem sempre é a que fica. Ao adentrar a casa, nos deparamos com um estonteante hall de entrada e o que por fora parecia ser uma casinha tímida e tradicionalista, se converte num um lar contemporâneo onde cada detalhe é valorizado. De cara já bate uma sensação de alívio causada pelo pé direito alto, assim como senti-se descontraído com o jogo de cores e desenhos geométricos projetados no piso.

Você pode olhar esses ambiente de cima a baixo e ficar satisfeito com o que vê.