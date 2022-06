Criatividade e modernidade: você não irá querer uma casa diferente desta

Como falamos anteriormente, a criatividade utilizada com a escolha de elementos amarelo, como os nichos e o balcão americano, foi perfeita também para proporcionar um contraste excelente com a parede de fundo cinza na sala de estar. A presença de elementos de madeira, como o aparador e a prateleira de livros, oferecem elegância e perfeita organização ao ambiente. O tapete listrado no centro da sala de estar em soma com o moderno tapete cinza trabalha em conjunto para que o acolhimento e o conforto do espaço sejam perfeitos. A criatividade é destacada ainda com a presença da poltrona com estampa colorida e alegre, assim como as luminárias com desenho moderno.