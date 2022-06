Mesas de jantar para a sua sala!

Esta sala de dimensões modestas tem seu espaço aproveitado com criatividade e inteligência. A mesa para 4 pessoas está localizada em um ambiente no qual parede e teto com tijolos estabelecem um espaço quase cru em termos de décor, mas com um mobiliário moderno que trabalha o tempo todo com a sofisticação – com um destaque especial para a bela poltrona vermelha. A mesa para 4 cadeiras é pequena, quadrada, quase que um elemento delicado em toda essa composição tão forte. O bom trabalho de iluminação, com as luminárias direcionadas no teto, completam o quadro.