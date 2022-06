Uma casa de 65 m² com decoração encantadora

Apaixonar-se por esta cozinha é inevitável. O encanto com a simplicidade do ambiente nos faz observar com carinho cada pequeno espaço do ambiente. A ótima organização dos elementos com a utilização do balcão em L ficou excelente para a mobilidade confortável no espaço. A utilização de peças de cerâmica na cor preta foi perfeita para quebrar a monocromia do branco no ambiente. O teto de madeira com inclinação para cima na direção do centro do lar, oferece uma melhor ventilação vinda da janela, bem como a presença perfeita da iluminação natural.