Uma casa que está em metamorfose com a madeira

Entre as várias possibilidades de estruturas para o lar, a pedra e a madeira certamente estão entre as mais antigas. Desde as primeiras civilizações, a humanidade busca nestes recursos naturais as estruturas para moradias confortáveis, resistentes e, o que é melhor, mutáveis. Este último ponto, aliás, muito importante, especialmente quando falamos das mudanças climáticas constantes pelas quais o planeta passa, além, claro, do aumento no número de familiares.

Hoje, iremos tratar de uma mudança que está em processo em uma tradicional casa japonesa projetada pelo escritório Ujihara Motomu. Buscando na madeira as diferentes texturas que envolvam o lar em um acabamento natural, mais romântico e perfeitamente protegido quanto as variações de temperatura, o escritório japonês encontrou soluções práticas que irão deixar a casa com uma aparência mais acolhedora e moderna. Este projeto nos mostra a importância quanto ao uso das madeiras nas construções e reformas, já que este material, quando devidamente tratado, poderá ser de longa durabilidade para moradia.

Para que você possa conhecer um pouco mais sobre esta mudança que, certamente, deixará esta casa ainda melhor, convidamos você a vestir seu capacete de obras e entrar com cuidado nesta casinha simpática e simples que está em um processo de metamorfose que a deixará ainda mais aconchegante.

Aproveite o convite, venha conosco e inspire-se!