Encontre a árvore ideal para o seu jardim!

As folhas podem ser ornamentais assim como as flores, coloridas com diversas texturas e formatos, se tornam um diferencial, como no caso do jardim projetado pelo escritório Fadel Arquitetura com árvores com troncos mais finos e folhagem espessas complementando os espaço mobiliados com jardim vertical, móveis rústicos, vasos e esculturas de barros. Se o intuito for deixar o jardim com mais perfume ou diversidade de cores busque a cerejeira, ipê roxo ou quaresmeira, pois são árvores com flores de portes pequenos ou médios que podem ser ideais para um jardim residencial.