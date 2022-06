Uma casa para sentir orgulho

A nossa casa é como qualquer outro objeto material, que com o passar do tempo sofre depreciação, demando reparos periódicos e, principalmente, adaptações ás novas necessidades. Imagina uma casa construída na década de 1970, com os apelos estéticos daquele tempo e com a funcionalidade daquele tempo, que precisa atender às necessidades práticas de uma família de hoje. Obviamente, além da manutenção periódica, é preciso também atualizar o programa da residência de modo a atender com conforto e funcionalidade a esta família que com o passar dos anos passou a ter necessidades diferentes daquelas do passado.

Homify apresenta hoje um projeto de reforma sensacional. Localizada na cidade de Austin, no estado do Texas, Estados unidos, a Casa West Lake Hills é o resultado de uma completa repaginação de um casarão em estilo francês da década de 1970. A reforma foi conduzida pelo estúdio Specht Arquitetos, que buscou reaproveitar a estrutura da construção existente, mas dar um novo aspecto e uma nova dinâmica espacial à residência. O projeto de reforma e ampliação priorizou a preservação da vegetação circundante e principalmente a integração da paisagem aos espaços habitáveis.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa contemporânea que dialoga com a paisagem natural circundante? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta residência fascinante que trocou o estilo francês do passado pelo estilo contemporâneo, de modo a estabelecer uma relação mais intensa e harmoniosa com a natureza circundante.