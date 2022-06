Reforma extraordinária de um celeiro

Além do trabalho de recuperar as estruturas danificadas pelo incêndio e a essência original do edifício, o projeto de reforma reestruturou radicalmente o interior do celeiro, como é de se supor. O segundo andar foi completamente removido para criar um volume único e livre. O pavimento térreo, que antigamente era utilizado exclusivamente como armazenamento, tornou-se o principal espaço social da casa. Parte do living room explora a espacialidade monumental do living room de pé-direito duplo. Para minimizar a altura acentuada do celeiro, o projeto criou uma pérgola de madeira. O piso foi revestido com concreto polido e volumes revestidos de madeira, como a escada e os espaços do mezanino evidenciam a configuração espacial de loft e o aspecto contemporâneo do ambiente.