A incrível renovação de uma casa pequena

O interior da nova casa não poderia ser menos interessante do que a incrível fachada. A primeira coisa que vemos é este ambiente simples, com apenas alguns pequenos detalhes que o tornam mais acolhedor. Alguns acertadísimos toques decorativos – como o mobiliário em madeira clara e uma tela de TV presa na parede, deixam o pequeno local com uma aparência maior. Para separar as áreas, a opção escolhida é uma porta de correr com vidro translúcido. Uma maneira de não subtrair luz e ao mesmo tempo manter a privacidade do casal.