Estilo rústico moderno: a combinação campeã!

Muita gente adora o estilo rústico, mas não sabe que é possível introduzi-lo em uma casa de estilo moderno de forma harmoniosa. Na verdade, a união do rústico e do moderno é uma das combinações mais bonitas, interessantes e originais em decoração. Tem-se ao mesmo tempo o aconchego e a intimidade do estilo rústico e a sofisticação do estilo moderno.

Por exemplo, a ilha central na cozinha, um dos elementos mais comuns da decoração moderna, ganha ares surpreendentes em uma cozinha predominantemente rústica, trazendo a ela as vantagens do espaço de preparo de refeições liberto de seu confinamento ao canto da parede. Além disso, propicia maior convivência entre familiares e amigos durante todo o processo de feitura da alimentação, o que já prepara e predispõe as pessoas para uma interação maior e mais alegre e tranquila na mesa de refeições, esteja ela na copa ou na sala de jantar.

Já a exposição de vigas de madeira no teto na sala de estar contrasta harmoniosamente com sofás modernos e claros, dando ao espaço calor e sofisticação na medida certa. Por sua vez, o uso de pedra nas paredes do quarto do casal serve de pano de fundo natural para uma cama de linhas retas, com ou sem cabeceira. O uso de roupas de cama em cores vibrantes, suaves ou neutras vai dar o tom da decoração e ressaltar os elementos mais modernos.

Por outro lado, o banheiro com mistura de detalhes rústicos e modernos incorpora o melhor dos dois estilos: o praticidade e conforto do segundo e o aconchego e intimidade do primeiro. Outro elemento que dá um toque maravilhoso em uma sala de estar moderna é a escada em madeira sinuosa. Também o pé-direito alto pode ser bem explorado em uma casa que mescla os estilos moderno e rústico, ampliando a visão do todo e permitindo a experiência estética plena.

Nas imagens que se seguem, saiba mais sobre a união dos estilos moderno e rústico na decoração. Inspire-se pelo seu encanto!