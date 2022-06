O lar moderno que não tem sombras!

Com o perdão do trocadilho, uma boa iluminação, sem sombra de dúvidas, é essencial. As luzes, quando bem organizadas e planejadas, valorizam a decoração e, por consequência o lar. Morar em uma casa bem iluminada é essencial para proporcionar boas sensações em nossas rotinas no lar. Com um bom plano de iluminação, o lar poderá parecer mais amplo, limpo e acolhedor.

No entanto, em meio a tantas necessidades de uso consciente de energia elétrica, contar com a consultoria de bons profissionais é essencial para que os custos mensais com a iluminação da casa fiquem bem equilibrados. Logo, fazer opções inteligentes quanto às lâmpadas, é essencial. Modelos de LED e fluorescentes se mostram como ótimas alternativas quanto a economia. Isto porque, mesmo com um custo de compra mais alto, a durabilidade e a pouca utilização de energia compensam estas escolhas – especialmente tratando-se de modelos LED.

Com esta necessidade em mente, o escritório sul coreano, IDEEAA, recebeu um projeto incrível, onde a utilização de lâmpadas no interior do imóvel deveria ser feito da maneira mais inteligente e bem distribuída o possível. Valorizar a modernidade e amplitude dos espaços são as principais buscas para este projeto e o resultado disto tudo, ficou incrível.

Hoje, o nosso convite é exatamente o passeio ao interior desta casa moderna, onde você, certamente, terá excelentes referências para o planejamento perfeito na iluminação do seu lar. Referências que, com certeza, acenderão boas ideias para o seu lar.

Venha conosco e inspire-se!