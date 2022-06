Detalhes transforamaram esta incrível casinha

A integração é sempre a solução perfeita para os espaços pequenos. Com o ambiente integrado a organização dos elementos é realizada de maneira mais fácil, conferindo ainda uma melhor distribuição dos elementos. A renovação, neste caso, pode ser conferida pelas peças em gesso presentes no ambiente, proporcionando uma melhor iluminação com a presença da cor branca e trazendo uma soma perfeita com o piso laminado do local. A divisão entre sala de jantar e cozinha é demarcada a partir de uma pequena peça de madeira. A iluminação foi trabalhada com a presença de mangueiras LEDs instaladas sobre as placas de gesso das paredes, assim como as lâmpadas fluorescentes tubulares centralizadas no teto.