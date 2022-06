Quando falamos em arquitetura pensamos em espaços, certo? Pensamos em espaços funcionais, onde podemos desempenhar nossas variadas atividades. Mas estes espaços são delimitados por elementos físicos e materiais, paredes, telhados, janelas, colunas, etc. Portanto, o elemento fundamental na arquitetura é a sua materialidade. O arquiteto trabalha com materiais. A pedra, a madeira, o aço, o vidro e o concreto aparente são as notas musicais com as quais os arquitetos compõem suas músicas. Obviamente, as duas coisas caminham juntas. O arquiteto que concebe um espaço, mesmo que imaginário, já o concebe dotado de materialidade. Portanto, a maior virtude de qualquer edifício ou espaço é a sua qualidade material.

Homify desembarca mais uma vez no México, mais precisamente na cidade de Zapopan, para apresentar mais uma casa daquelas de deixar encantado e surpreso, de ver que ainda existem soluções que desafiam a lógica e fogem do óbvio, sem comprometer as questões primordiais como a segurança, o conforto, a funcionalidade e a privacidade. A Casa N 14, com 350 m², projetada pelo estúdio AAEstudio, sediado no México, faz uso de uma combinação de materiais contrastantes e ricos em texturas, que reafirmam a importância da manipulação adequada dos materiais, que emprestam suas qualidades estéticas e ambientais aos espaços. O projeto de interiores coroa o objetivo de dar a cada ambiente uma sensação de aconchego e harmonia.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa contemporânea sem igual? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa lindíssima, feita de materiais contrastantes, naturais e industrializados, que lhe conferem um charme e uma exuberância únicos.