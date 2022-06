Remodelação do terraço: 15 fotos com ideias úteis

Nesta série de antes de depois trazemos uma renovação fascinante! Trata-se da transformação de um terraço, que se encontrava um tanto desanimado, em um pequeno oásis no meio urbano. Selecionamos imagens inspiradoras que mostram o passo a passo da mudança.

Situado na cidade de Barcelona e com ajuda dos profissionais da Bervic Interiorismo, a área externa desse apartamento ganhou um novo significado. Em Barcelona é muito comum que apartamentos localizados no térreo ou no primeiro andar tenham acesso a um quintal (às vezes particular, às vezes comunitário), assim mantendo esse miolo livre de construções a fim de que o fundo dos edifícios continuem a receber iluminação e ventilação apropriadas. De quebra, os moradores de tais apartamentos podem aproveitar os dias de verão do lado de fora de suas casas, praticando um pouco de jardinagem, interagindo com os vizinhos ou curtindo um almoço ao ar livre.

Confira esse projeto inspirador que trará novas ideias para seu quintal ou terraço.