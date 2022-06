Antes e depois: 5 ambientes incrivelmente reformados

Uma boa reforma, vale mais do que mil palavras. Esta máxima não poderia ser mais verdadeira quando notamos as transformações que as grandes reformas podem trazer ao nosso lar. Residir em um lar que já não confere o mesmo entusiasmo ao nosso dia a dia é algo desestimulante. Nestes casos, sonhar com uma boa renovação, passa a ser a cada dia mais importante. E é sabendo disto que o escritório polonês Better Home resolveu transformar esta incrível casa – de acordo com suas possibilidades de espaço, é claro.

Por isso, hoje iremos apresentar a vocês a incrível transformação de espaços que resultou em uma casa com ambientes completamente novos que, além de oferecer um aspecto visual encantador, trouxe ainda a renovação à vida de quem reside no espaço, afinal, nada melhor do que procurar a felicidade na alegria do próprio lar.

Para que você possa conferir um pouco mais dessas ideias, levaremos você a uma pequena visita nos cinco principais ambientes reformados desta casa. Entre os detalhes, poderemos notar mudanças e reorganizações de acordo com cores, iluminação e espaços que foram ainda melhores trabalhados em todo o lar.

Agora que você já conferiu um pouquinho sobre a nossa visita de hoje, vamos juntos passear entre as fotos deste incrível projeto e, assim, conferir as excelentes mudanças que caracterizam o antes e o depois de mais um lindo projeto realizado por nossos profissionais espalhados nos quatro cantos do planeta.

Siga conosco e inspire-se!