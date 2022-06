A transformação do patinho feio

A partir desta perspectiva, podemos ver como a combinação de tijolos na cor carvão com o revestimento de madeira e a cor branca trazem uma aparência diferente de material, cor e textura. As janelas são colocadas em diversos locais da construção, com a maioria sendo de diferentes tamanhos e estilos, todos os quais contribuem para o estilo contemporâneo e único do lar.A residência abriga um terraço pavimentado e simples com uma bela vista para as igrejas ao redor.