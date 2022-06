Uma casa entre o rústico e o moderno

Ao entrar na sala de estar, encontramos uma surpresa: a aparência rústica vista do lado de fora é combinada com um olhar contemporâneo e muito elegante. Este estilo, que faz uso de elementos brancos e geométricos está misturado com as acolhedoras vigas de madeira, uma decoração muito especial e bem-sucedida. A parede como pano de fundo para a TV é de pedra e recorda outros elementos rústicos. Quanto ao mobiliário, ele é baseado no contraste do preto com o branco. Mas, a estrela indiscutível deste espaço é a luminária, uma elegante peça icônica.