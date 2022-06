Uma residência pra lá de exótica

Quando você viaja ao redor do mundo, seja virtualmente ou fisicamente, é ao observar os lugares, as pessoas, os edifícios e outros tantos detalhes das culturas locais, que você encontra inspiração para a sua vida. Muitas vezes, depois de voltar de uma viagem para um país longe do seu, muitas coisas mudam interiormente, você aprende a gostar de novos sabores, entende melhor as diferenças estruturais da sociedade, a vida pode até ganhar um novo sentido, e mais, quem não adora trazer lembranças para casa e decorações étnicas para que as memórias sejam guardadas através dos objetos?

Esta residência projetada pela equipe do Gran Design, que Homify vai apresentar a você hoje, traz a sensação de que os proprietários decidiram trazer um pouco de tudo o que eles já viram e vivenciaram para decorar os ambientes. Com um clima totalmente tropical, e detalhes belíssimos, a sensação é de que está vivendo um período de férias perpétua em um país exótico distante.

Um lar eclético, mas deliciosamente confortável. Que tal dar uma espiada com a gente?