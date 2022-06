Um toque especial deixou esta casa perfeita

Chegar à Badalona, na província de Barcelona, Espanha, é se encantar com as belezas de uma cidade litorânea que soma a tropicalidade com a modernidade das belezas arquitetônicas que cercam a cidade. E é com a brisa marinha desta linda província que iremos explorar um projeto incrivelmente bonito realizado pelo escritório espanhol Drom Living.

Com 90m² bem distribuídos e organizados de uma maneira impecável, o projeto mostra sutileza e modernidade na composição das cores e móveis, valorizando a presença de itens embutidos e planejados, o que valoriza ainda mais o visual de todo o ambiente. Um dos detalhes que nos chama a atenção neste belo projeto, são as possibilidades de armazenamento de maneira discreta. Para isto, a opção por armários embutidos e planejados mostrou-se excelente para que cada pequeno cômodo pudesse conferir boa mobilidade para toda a familiar sentir-se perfeitamente confortada no espaço.

Além do toque excelente com as possibilidades de armazenamento no espaço, outro ponto decorativo incrível foi a escolha de itens na cor preta em praticamente todos os ambientes do lar. Grandes móveis ou pequenos elementos decorativos foram a solução perfeita para que a cor preta, sinônimos de elegância, pudesse ser explorada em pequenos detalhes, oferecendo um toque especial ao ambiente.

Para conferir estes detalhes e muitos outros, convidamos você a vir conosco em uma viagem entre imagens que explora as belezas de cada pequeno detalhe neste lindo projeto. Por isso, siga conosco e veja ideias incríveis desta decoração com elementos modernos que, certamente, trarão ótimas inspirações para o seu próprio lar.

Aproveite e inspire-se!