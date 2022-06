Casa estilo anos 80 ganha projeto renovador

Esta imagem mostra que a sala de estar foi modernizada e reestruturada, sem mudar tudo completamente. A cadeira e o sofá permaneceram, mas alguns outros móveis mais modernos foram somados ao ambiente. Além disso, as paredes foram pintadas e o espaço integrado com a cozinha. Os móveis brancos, o chão de madeira clara e as luzes embutidas adicionam uma atmosfera incrivelmente vibrante para o espaço. Observe as novas portas de vidro cinzas e transparentes. Elas são muito mais leves do que as antigas pesadas portas de madeira. Elas permitem o maior fluxo de luz e não ocupam espaço.