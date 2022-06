Apartamento contemporâneo cheio de elegância

A equipe de arquitetura combinou a sala de jantar com a cozinha para criar um espaço amplo. Os elementos contrastantes da cozinha e a decoração da sala de jantar tornam o local visualmente atraente. Os tons brancos e sutis da cozinha se misturam muito bem com os tons castanhos quentes da sala de jantar. As luzes do teto em todo o espaço iluminam a área com um brilho quente.

A iluminação da cozinha é em tela tensionada dimerizável. A marcenaria valoriza os equipamentos embutidos e as belas coifas e cadeiras do balcão são do designer Índio da Costa.