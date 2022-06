Isto é uma casa fascinante

A Casa Rinconada está situada em um bairro tradicional, discreto e tranquilo, da cidade de Zapopa. O lugar é caracterizado pela arborização de grande porte, onde cada propriedade possui um muro frontal que de certa forma dá uma unidade ao bairro. O projeto decidiu, portanto, preservar também o seu muro frontal existente, constituído de pedras.

A casa apresenta uma forma e uma materialidade impactantes, que contrastam com as construções vizinhas na escala e na tipologia. A coluna de seção circular que se ergue até o plano da cobertura realça a monumentalidade do edifício. Um dos destaques do projeto é a grande superfície de concreto aparente texturizada, que serve como proteção contra os raios solares, por esta razão ela se estende para além do perímetro do edifício.