Casa simplesmente fabulosa

O painel de madeira que serve de cabeceira de cama divide o quarto do banho do casal. No banho do casal predominam os elementos em madeira, como os armários built-in do closet e a bancada sob o lavatório. A cuba dupla esculpida em mármore dá um toque de elegância e sofisticação ao ambiente.

