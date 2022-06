Estudio 2XR, flexibilidade e criatividade

Vencedor da XI Bienal de Arquitetura Yucateca em 2015, o Estudio foi projetado pelos profissionais do Grupo Arquidecture a fim de criar um espaço multifuncional que seja como uma extensão da residência dos proprietários. Trata-se de uma arquitetura flexível capaz de permitir o fluir da criatividade e abrigar paixões, no caso: a música. Num terreno com 7 metros de largura e 42 de comprimento, o Estudio 2XR se desenvolve completamente acessível ao exterior. Devido a suas fachadas completamente transparentes, a transposição do interior ao exterior acontece de forma natural e espontânea. Ao mesmo tempo, tal transparência permite a entrada de luz e ventilação natural, realçando ainda mais a relação com a área externa.

O estúdio resolve as demandas da arquitetura contemporânea em criar um espaço versátil e eficiente, apto a se transformar de acordo com as necessidades dos usuários.