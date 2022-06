Deixe a sua casa mais… chic!!!

Um ponto focal – ou âncora – é aquilo que atrai o olhar imediatamente em um ambiente. Assim, na sala de jantar costuma ser a mesa e as cadeiras; no quarto do casal ou adolescente, a cama: no quarto do bebê, o berço; no escritório, a mesa de trabalho; na cozinha, o fogão ou a bancada da pia; no banheiro, o gabinete ou a banheira; e, na sala de estar, o sofá. No entanto, nem sempre é o que acontece: o ponto focal pode vir a ser outra coisa. No caso da sala de estar do projeto de Estúdio HL Arquitetura e Interiores, o que mais atrai a atenção é o quadro vibrante que representa um índio brasileiro. A força do quadro faz com que o olhar se dirija primeiro a ele e só depois para o sofá branco abaixo dele. Mas o sofá dialoga com o quadro, graças às almofadas de linho azul e a manta amarelo forte, assim como o tapete persa azul e outros detalhes da decoração na mesma cor. A imagem é de Daniela Buzzi.