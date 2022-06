homify 360°: o Chalé das Três Esquinas

​ O programa pedia a comunhão entre um espaço de trabalho e um programa de habitação. Devido à reduzida área útil, seguiu-se a estratégia original de hierarquizar as áreas por pisos. De acordo com esta solução e aproveitando um desnível entre as duas fachadas, foi possível colocar o estúdio no piso térreo, com acesso directo à rua e aproveitando a luz da fachada ocidental: a luz morna e misteriosa do entardecer. A fim de isolar e impermeabilizar o piso térreo, se utiliza o mármore branco de Estremoz, Portugal. Neste espaço de trabalho, a paisagem branca muda com o mobiliário preto, criando um ambiente elegante e sofisticado.

O programa doméstico, portanto, se localiza nos pisos superiores, relacionados com o pátio interior e a luz do amanhecer. No primeiro andar se localiza a zona social da habitação: a sala de estar e cozinha. O topo do edifício, portanto, é reservado à zona de dormir, o programa da noite com um quarto, closet e banheiro.