10 ideias baratas, mas lindas, para ter luminárias em casa

Para trazer um ar irreverente e despojado para a moderna sala de jantar, desenvolvida pelos profissionais da Helô Marques Associados, o lustre pendente forrado com tecido estampado, deixa o ambiente mais elegante. Esta é uma ideia super fácil de executar, se você deseja criar uma peça parecida com esta, siga este passos:

Você vai precisar de: Uma cúpula de abajur ou lustre, tecido estampado ou de sua preferência, cola branca ou cola de decoupáge, tesoura, pincel para passar a cola, estilete ou tesoura.

1. Reutilize um abajur que já possui em casa. 2. Retire a cúpula 3. Prepare a fiação 4. Separe o tecido escolhido para forrar a cúpula do abajur e recorte no tamanho da cúpula que vai utilizar para forrar, acrescente uns centímetros de sobra no tecido para facilitar na hora de forrar 5. Passe cola branca sobre o material e sobre o tecido escolhido 6. Forre a cúpula esticando bem o tecido 7. Deixe secar 8. Retire as sobras de tecido com ajuda de um estilete ou uma tesoura 9. Recoloque a cúpula no lugar e pronto! Uma linda luminária para enfeitar o seu lar!