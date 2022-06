Transformação completa em loft mexicano

Um princípio indiscutível é que a mudança é inegavelmente uma coisa boa. Se é a passagem do tempo curando uma ferida antiga, ou o momento de fazer as malas e ir atrás de uma aventura, os anos sempre trazem novas experiências e excitantes encontros. No entanto, quando se trata de propriedade, o tempo não é tão amigo e traz consigo o eventual gasto da estrutura que, na maioria das vezes, resulta em degradação e declínio do edifício.

Mesmo quando a manutenção é realizada, vai chegar aquele momento em que eventualmente é necessário fazer uma renovação ou reforma. Aqui no homify, é sempre possível ver uma habitação antiga virar um projeto de renascimento espetacular.

Hoje, Homify vai viajar para o México para mostrar esta moradia que recebeu uma reforma fabulosa e uma transformação completa. A casa loft em questão foi reformulada e atualizada pela equipe do NonWarp e ficou quase irreconhecível se comparada com o que ela era antes. Se você adora ver uma reforma incrível, venha com a gente e confira como ficou a parte externa desse loft.