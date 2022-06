Garagem vira casa sofisticada

IS AND REN STUDIOS LTD

IS AND REN STUDIOS LTD

Este recinto foi criado com base no estilo contemporâneo. A ilha da cozinha ajuda a dar definição dentro do layout aberto. O espaço de transição foi usado como um armário de bebidas e bar. Os armários azuis e cinzentos suaves combinam bem com o esquema de cores de tons cítricos com predominância do laranja.

No primeiro plano, uma mesa de jantar de madeira sólida e estilo rústico completa este espaço e serve como prova da qualidade do design.