Casa sedutora no Mediterrâneo

A beleza de estilo mediterrâneo é que ele pode facilmente ser fundido com a estética do design moderno e com uma pequena dica de tom e cor aqui e ali, alguns móveis e você tem um espaço contemporâneo e lindo que exala elementos estilísticos desta bela região. Cores neutras, linhas retas e simples e muito espaço arejado fazem desta estética uma das mais almejadas por quem adora leveza.

Hoje, Homify apresenta uma morada bela e elegante situada na Grécia na qual os moradores podem desfrutar das vistas, sons e vibração de uma paisagem impressionante. Projetada pela equipe do Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento, a habitação é relaxante e convidativa. O seu plano de estar aberto e a generosa entrada de luz natural criam os arredores perfeitos para se entrar no clima da vida no Mediterrâneo. Uma ampla área de estar incorpora um cenário de cozinha e sala de jantar e apresenta uma introdução atraente para a casa, com, com mobiliário confortável contemporâneo.

Então porque não ter um pequeno pedaço do Mediterrâneo com você? Inspire-se com esta maravilhosa residência e crie o seu cantinho particular.