Uma casa de madeira contemporânea

Be In Art

A sala de estar impressiona com a imponente altura do teto, que é encenado perfeitamente com o lustre. As grandes aberturas de janelas permitem a entrada de luz natural.

Em contraste com a fachada moderna e brilhante, o interior da sala se conecta aos elementos do estilo escandinavo. Sofás com estofado bege, paredes e piso de madeira criam um ambiente acolhedor, típico de chalés. A escolha de usar pouco mobiliário combinando apenas com uma enorme lareira de pedras faz com que este ambiente tenha tudo o que se precisa para uma estadia confortável nas noites frias de inverno.