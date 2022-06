Apê criativo com área gourmet interna

Anexo à parede onde está a churrasqueira está a porta para uma pequena circulação e na parede ao lado a arquiteta criou dois quadros com fotos dos clientes: com o casal no Rock in Rio e com toda família no Maracanã. Na parede em frente fica uma parede com efeito de cimento que faz contraponto com o porcelanato da área gourmet e tem um espelho para ampliar o espaço. Repare nos diferentes modelos de luminárias sobre a mesa de jantar de oito lugares.