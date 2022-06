Casa que exalta a madeira

Existem comunidades no Japão, que cultivam a tradição de construir uma pequena casa de madeira e em seguida desconstruí-la. Esta tradição milenar tem como objetivo ensinar a cada nova geração a técnica de construção em madeira, que inclui deste o corte das árvores ao processo de montagem da construção. Ao ensinar as novas gerações, a comunidade garante a preservação de uma cultura popular e tradicional, a técnica de construção em madeira, e assegura seus membros continuarão capazes de prover moradias para a comunidade no futuro. Este é mais um fato curioso e admirável da cultura tradicional japonesa. As casas de madeira são muito comuns no país, principalmente por causa da sua abundância e, claro, do domínio desta técnica construtiva, que eles tanto apreciam.

Homify apresenta hoje uma casa de madeira deslumbrante. Localizada em Karuizaea, na província de Nagano, no Japão, a casa foi projetada pelo estúdio Archiplace. A região onde a casa foi construída é bastante frequentada por casais e famílias de Tóquio que buscam escapar da cidade e interagir com a natureza, especialmente no verão. A família de proprietários desta casa também foi movida pelo desejo de conviver de maneira mais intensa com a natureza. A madeira, que reveste as superfícies externas da residência, foi a escolha mais natural para dialogar com a paisagem natural circundante e fazer do edifício parte da paisagem. O interior da casa traz a qualidade típica da arquitetura japonesa.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta residência de madeira espetacular? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa simplesmente deslumbrante que se acomoda na paisagem natural de forma sutil, tal como um ninho de pássaros nas árvores.