Lar contemporâneo e elegante

O quarto do casal prioriza o conforto e a elegância. O projeto criou um painel de madeira, que dialoga com o piso de madeira e realça a sensação de acolhimento. O ambiente também ganhou um forro de gesso com sanca e iluminação embutida, que dá um charme especial ao ambiente. A cama e o restante do mobiliário, como o criado-mudo, revestido de espelhos, e as duas poltronas de estilo clássico, realçam a elegância e o requinte do ambiente.