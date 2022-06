Esta casa em SP tem churrasqueira gigante e sala linda

A fachada principal da residência expressa a preocupação com a privacidade dos moradores. De fora da casa não podemos ver nada do que se passa no interior da residência. A linguagem arquitetônica é marcada pelos traços limpos e modernos e pelo jogo volumétrico, no qual se destacam os volumes das coberturas planas que definem os setores distintos da residência. O acesso principal é marcado por um pórtico de escada monumental, em forma de L invertido, e pela porta de madeira com trinco em ferro, que dá um toque sutil de rusticidade ao edifício. O pórtico pintado de cinza, para se destacar, dos demais volumes, parece se deslocar do volume principal da residência.