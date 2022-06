Casa moderna e super prática

No interior da residência podemos perceber a qualidade dos materiais de acabamentos, que exploram cores neutras, mas diferentes materiais e texturas. A sala de estar se destaca pelo painel de mármore com pedras salientes, que reveste a parede e a lareira de pedras vulcânicas. O piso também é revestido de pedras, mas com uma textura mais lisa. A sala conta com um sofá em forma de L de cor neutra que assegura o conforto e realça o estilo contemporâneo do ambiente. Outro destaque do living room é o nicho com iluminação especial na parede ao fundo, que serve para destacar algum objeto decorativo, como neste caso um vaso de flores.