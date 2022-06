Transforme a sua cozinha num estilo retrô!

A paleta de cores para uma cozinha retrô mantém tons que se complementam e de preferência suaves para equilibrar com o mobiliário e utensílios coloridos. As cores mais populares para este estilo nos anos 40, eram verde, bege, azul claro, branco e vermelho. Tons amarelos e alaranjados entram com tudo nos anos 60 e 70, assim como o papel de parede e azulejos com detalhes geométrico também foi utilizado na mesma época. A arquiteta Isabela Bethônico revestiu as paredes da cozinha com detalhes, em que tanto o azulejo quanto a estante com livros de receitas e pequenos objetos com um design retrô se destacam.