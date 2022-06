A casa container mais espetacular

Não há como não se sentir atraído pela imagem marcante deste edifício, revestido de chapas metálicas, contrastando com a paisagem natural exuberante do norte da Irlanda da Irlanda do Norte. Você poderá percorrer todo a região agrícola do país e não encontrará nenhuma casa com esta. A casa é uma mudança no panorama da arquitetura do interior do país e anuncia a chegada do século XXI ao campo. Parte do que restou da floresta de Drumlamph, que antigamente cobria todo o país, forma o cenário pitoresco e deslumbrante onde esta casa foi erguida. Como a casa é o resultado do reaproveitamento de quatro containers, a casa foi quase inteiramente construída em um galpão e transportada por caminhões até este local estonteante.