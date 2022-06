7 ideias para dividir ambientes em casa e ganhar aconchego

As divisórias de ambientes sempre foram uma excelente solução para delimitar um espaço sem a necessidade de construir uma parede ou um muro, adicionando estilo e charme, conforto e sem perder a privacidade. As divisórias são funcionais e estão com tudo na na decoração de ambientes, elas funcionam bem em espaços amplos como os lofts ou também casas e apartamentos com espaço mais reduzido.Os materiais e os formatos usados como divisórias, podem ser os mais diversos e harmonizarem com todos os estilos. O importante é garantir um ambiente agradável, arejado e com a atmosfera ideial para o seu conforto.

Neste artigo você vai ver, algumas ideias fantásticas para dividir ambientes, favorecendo a amplitude, aconchego e estilo da sua casa. Confira!