Construa seus próprios mini jardins e estimule sua criatividade!

Imagine ter um jardim que que você pudesse transportar com facilidade para onde quisesse? Terrário, mini jardim, jardim em capsulas são alguns dos nomes possíveis para esta idéia que consiste em criar um ecossitema dentro de um pequeno recipiente de vidro. Além de versáteis, bonitos e fáceis de se manter, o mini jardim é um ótimo presente e alternativa para quem gostaria de ter plantas em casa mas não tem tempo e espaço para cuidar delas.

A idéia de cultivar um pequeno jardim, surge diferentemente do conceito de bonsai (técnica inventada no Japão de poda de árvore). No século XIX com Nathaniel Ward, com o intuito de observar borboletas criou uma pequena atmosfera num recipiente de vidro, deste modo, simultaneamente ele percebeu o surgimento de variadas espécies de plantas que sobreviviam naquelas condições de um sistema fechado.

Os terrários costumam ser muito delicados, ora fechado em capsulas de vidro, ora expostos com diferentes espécies num único recipiente. São enfeites exóticos para manter em seu escritório, sala de estar ou até mesmo quarto, por este motivo, vamos ensinar a montar terrários bonitos que estimulem a sua criatividade e tragam um toque diferente à sua decoração. Vamos colocar as mão à obra então?!