Antes e depois – Grandes mudanças, pequenos ambientes

Localizado em Madrid no térreo de um antigo edifício, o apartamento de 28m² encontrava-se em situação de abandono e com diversos problemas relacionados a umidade. Assim, o projeto de reforma em questão teve um duplo desafio: solucionar problemas técnicos e resolver a habitação em um espaço limitado. Disposta a encarar o desafio, a profissional Marta Espel do Decoycina foi em busca de soluções técnicas para o tratamento da umidade nas paredes, como placas ignifugas, e idéias criativas para desenvolver uma pequena, mas poderosa moradia. Selecionamos uma sequencia de fotos antes e depois da reforma capazes de ilustrar como é possível a transformação de pequenos ambientes em espaços úteis e acolhedores.